São Paulo tem tarde mais fria do ano

SÃO PAULO - A cidade de São Paulo registrou nesta quinta-feira, 9, a tarde mais fria de 2011. Os termômetros do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registraram 12,2º às 15 horas. A temperatura superou os 14,2º registrados no dia 28 de maio.

Segundo os meteorologistas do Inmet, o tempo melhora gradualmente a partir de amanhã. Nesta sexta-feira, 10, o sol deve aparecer entre nuvens e não há previsão de chuva. No final de semana haverá ligeira elevação de temperatura, especialmente na tarde de domingo, e o sol predomina durante o dia. As madrugadas, porém, continuarão geladas.