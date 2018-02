São Paulo tem segunda tarde mais fria do ano

SÃO PAULO - A cidade de São Paulo teve nesta quinta-feira, 7, a segunda tarde mais fria do ano segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A temperatura de 15,7ºC só não superou os 15,6ºC registrados na última segunda-feira, 4.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), porém, algumas de suas estações meteorológicas automáticas, dispersas pela cidade, registraram a tarde mais fria do ano em Parelheiros (11,4ºC), Santo Amaro (12,8ºC) e Cidade Ademar (13,0ºC), bairros da zona sul da capital paulista.

A previsão do Inmet é de tempo parcialmente nublado amanhã e no sábado, com temperaturas que oscilarão entre 10ºC e 22ºC. No domingo, o tempo esquenta um pouco mais e a máxima pode chegar a 26ºC na cidade, com mínima de 14ºC. Não há previsão de chuva.