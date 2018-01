Cidade de SP tem segunda madrugada mais fria do ano

Atualizada às 10h28 do dia 14 de setembro

SÃO PAULO - A madrugada deste domingo foi a segunda mais fria da capital neste ano. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), as estações meteorológicas registraram temperatura de 12º C por volta das 3h. No dia 27 de julho, o Instituto Nacional de Metereologia informou o recorde para o ano, com 10,6 º C durante a madrugada.

A temperatura ainda se manteve no início da manhã e deve bater, no máximo, 18º C, explica o CGE. O órgão informa, no entanto, que não haverá chuva, mas apenas risco de garoa ocasional na madrugada e à noite.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A próxima semana, de acordo com o CGE, terá muita nebulosidade, sensação de frio e temperatura em torno de 13º C. A temperatura máxima é de 24º C. Não há previsão de chuvas.

O frio mais intenso da madrugada no Estado, no entanto, foi registrado na Serra da Mantiqueira, região montanhosa na divisa com Minas Gerais, com 8,6º C.