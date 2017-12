São Paulo tem recorde histórico de congestionamento

São Paulo quebrou mais uma vez o recorde de trânsito, dessa vez histórico. A capital paulista registrou 293 km de congestionamento por volta das 19 horas desta quarta-feira, 10. Esse é o maior índice de lentidão já registrado pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), que afirma que a saída para o feriado prolongado de Corpus Christi e a chuva na cidade foram fatores que colaboraram para prejudicar o trânsito.

Até as 19h, foram registrados 187 ocorrências, como caminhões quebrados e outros tipos de acidentes, que, segundo a CET também ajudaram com o alto índice de lentidão. A companhia, no entanto, não informou a média de ocorrências registrados em outros dias. Por conta do trânsito ruim, a CET ressaltou aos motoristas que o melhor horário para viajar é após as 22 horas.

O índice era tão alto que quase saiu do gráfico da companhia, usado para apontar a média de lentidão a cada meia hora. Por volta das 19h, um acidente bloqueava parcialmente a Marginal Tietê na altura da Ponte Jânio Quadros.

A marginal era a via com o pior congestionamento nesse horário: mais de 50 km, somando a lentidão nas duas pistas e nos dois sentidos. As outras vias com mais congestionamento nesta noite eram Corredor Norte-Sul, Avenida dos Bandeirantes, Marginal do Pinheiros, Avenida Salim Farah Maluf, Avenida 9 de Julho e Radial Leste.

Índice de 35,1% de vias congestionadas quase saiu para fora do gráfico da CET. Foto: Reprodução

