São Paulo tem previsão de temperatura máxima de 29ºC nesta quarta

SÃO PAULO - São Paulo deve ganhar uma pequena folga em relação à temperatura. Após dias com registros de mais de 30ºC, o calor não deve bater essa marca nesta quarta-feira, 15. A expectativa de temperatura máxima é de 29ºC, com umidade relativa do ar entre 70%, no período da manhã, e 35%, à tarde.

As estimativas são do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo. De acordo com o CGE, o dia ficará mais nublado, sem haver no entanto expectativa de chuvas para a capital e a Região Metropolitana.

"Os modelos de previsão estendida indicam que as chuvas mais significativas voltam a ocorrer a partir do dia 20, incluindo as regiões dos Sistemas Cantareira e Alto Tietê", informou o órgão em nota.

Há também a chance de que a umidade caia para menos de 30%, o que colocaria a cidade em estado de atenção. Apesar disso, a taxa não deve repetir os 15% notados no início da semana e que gerou um estado de alerta para a situação.

Para a quinta-feira, 16, a temperatura deve ficar entre os 18ºC e os 32ºC. "As taxas de umidade do ar voltam a declinar e os menores valores ficam em torno dos 30%. O dia termina sem previsão de chuvas para a capital e a Grande São Paulo", acrescentou o CGE.