São Paulo tem previsão de chuva nesta segunda-feira

SÃO PAULO - Nesta madrugada, as temperaturas mantiveram-se estáveis, com leve tendência de declínio, chegando aos 14ºC, em São Paulo. A nebulosidade variou, o que possibilita a elevação das temperaturas. Às 6 horas, os termômetro no Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital, registravam 14ºC.

Nesta segunda-feira, 18, o sol aparece durante o dia e a máxima chega aos 25ºC, mas a chegada de uma frente fria provocará pancadas de chuva no início da noite na capital e na Grande São Paulo. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a mudança no tempo melhora os níveis de umidade relativa do ar, que fica em torno de 45%.

Nesta terça-feira, 19,o tempo esfria mais e o dia amanhece com o céu nublado e chuviscos, principalmente no período da manhã. A temperatura oscila entre mínima de 13ºC e máxima de 20ºC.