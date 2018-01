São Paulo tem previsão de chuva e rajadas de vento nesta quarta

SÃO PAULO - Apesar de as temperaturas quentes terem prevalecido ao longo do dia em São Paulo, a previsão para a noite desta quarta-feira, 30, é de forte chuva, rajadas de vento e formação de alagamentos na cidade. O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura, registrou pontos isolados de chuva na capital que tiveram início no fim da tarde.

Segundo o CGE, precipitações de forte intensidade na Grande São Paulo devem atingir principalmente a zona norte no início da noite e migrar para outros pontos da cidade. A média das temperaturas máximas durante o período da tarde atingiu os 28º C, mas apresentavam “lento declínio”. No início da noite, a umidade estava em 70%.

Próximo dias. Para a quinta-feira, 1, a previsão da CGE é de céu nublado com poucas aberturas de sol na capital. Para o fim da tarde, há chance de pancadas de chuvas isoladas e de curta duração. A máxima prevista é de 25º C e a mínima, de 18º C.

Na sexta, 2, o sol pode aparecer com mais intensidade, facilitando a rápida elevação da temperatura. A chance de chuva, porém, não está descartada, podendo acontecer no fim da tarde com intensidade moderada. A mínima é de 17º C e a máxima, de 28º C.