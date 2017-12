São Paulo tem poucos pontos de congestionamento nesta manhã

Os motoristas encontravam poucos pontos de congestionamentos na capital paulista por volta das 8 horas desta quinta-feira, 8, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). De acordo com o boletim da CET, a Cidade registrava 8 quilômetros de lentidão às 7h55, a maioria concentrada na zona leste, que somava seis quilômetros de trânsito carregado devido ao excesso de veículos. Veja também: Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Os traços em vermelho representam trechos com congestionamento nesta manhã. Fonte: CET Na zona norte, um caminhão frigorífico, carregado com carne suína, que havia tombado por volta da 1 hora da madrugada, na Avenida Santos Dumont, junto à Praça Campo de Bagatelle, foi retirado do local por volta das 7h45. Piores trechos congestionados - Radial Leste, sentido Centro, entre Ruas Pinhalzinho e Bernardino Brito F de Carvalho, com 3.589 metros; e entre Rua Candido Vale e Avenida Vila Carrão, com 801 metros; - Avenida Francisco Mesquita, sentido São Paulo, entre Viaduto Grande São Paulo e Vemag, com 1.100 metros; - Avenida Bandeirantes, sentido Marginal, entre Viadutos Dante Delmanto e Aliomar Baleeiro, com 500 metros;