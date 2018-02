São Paulo tem o segundo pior trânsito do ano no período nesta manhã

SÃO PAULO - A cidade de São Paulo registrou por volta das 9h desta segunda-feira, 27, o segundo pior congestionamento do ano no período da manhã. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), foram 148 km de lentidão, o que representa 17,3% dos 868 km monitorados pela companhia. Ainda de acordo com a CET, o pior registro aconteceu no dia 4 de abril, quando a capital teve 157 km de morosidade às 9h.

As principais vias com maior índice de lentidão foram a Marginal Pinheiros, com mais de 10 km de lentidão na pista expressa, sentido Interlagos, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte do Morumbi. No sentido Castelo, a marginal registrava 9 km de morosidade, da Ponte do Socorro até a Rua Quintana.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A pista expressa da Marginal Tietê, no sentido Castelo Branco, também tinha problemas da Ponte Júlio de Mesquita Neto até o acesso à Rodovia Castello Branco, com mais de 8 km de congestionamento. Como reflexo da chuva contínua da noite deste domingo, 26, a cidade apresentava 27 semáforos quebrados e 18 pontos com falta de energia elétrica.

A Radial Leste também tinha trânsito ruim, somando 10 km de lentidão nos trechos da avenida Bernardino Brito Fonseca de Carvalho até o viaduto Pires do Rio (6,5 km), e, na pista expressa, do viaduto Pires do Rio até a rua Wandenkolk (4,7 km).