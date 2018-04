São Paulo tem novo recorde de trânsito pela manhã neste ano

SÃO PAULO - A cidade de São Paulo registrou nesta quinta-feira, 24, um novo recorde de trânsito do ano no período da manhã. De acordo com o monitoramento da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o congestionamento na capital chegou a 128 quilômetros às 9h30. O segundo pior índice do ano até então foi registrado na manhã foi registrado no dia 7 deste mês, com 125 km também às 9h30.

Veja também:

Acompanhe a situação do trânsito na cidade

A pior via é a Marginal Pinheiros, que tem pontos de lentidão nos dois sentidos. Por volta das 7 horas da manhã aconteceu um acidente envolvendo três carros e uma moto na pista expressa da Marginal, sentido Castelo Branco, próximo à Ponte Cidade Jardim. Uma pessoa ficou ferida e foi encaminhada ao Hospital das Clínicas (HC). Uma faixa permanece interditada no local.

Na Marginal Tietê houve outro acidente, envolvendo um caminhão, uma moto e um carro. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 8h50, na pista expressa da Marginal, sentido Rodovia Ayrton Senna, próximo à Ponte Vila Guilherme. Não houve vítimas. Uma faixa permanece interditada.