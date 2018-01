São Paulo tem novo recorde de tarde mais fria do ano

SÃO PAULO - A cidade de São Paulo bateu recorde de tarde mais fria do ano pelo segundo dia seguido. Nesta terça-feira, 2, os termômetros marcaram 17,5°C no Mirante de Santana, na zona norte da capital, às 15 horas - na segunda-feira, o registro havia sido de 18°C.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou que fazia quase dez meses que os paulistanos não sentiam tanto frio - essa é a temperatura mais baixa desde o dia 14 de agosto de 2014, quando a máxima à tarde foi de 12,6°C.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A tendências para os próximos dias, no entanto, é de menos frio. O tempo vai melhorar e o sol vai retornar para a capital paulista, favorecendo a gradativa elevação das temperaturas.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura, esta quarta-feira deve começar com muita nebulosidade, formação de neblina e chuviscos na Grande São Paulo mas, no decorrer do dia, o sol vai aparecer e a máxima pode chegar aos 24°C.

Já no feriado de Corpus Christi, na quinta-feira, o sol voltará a predominar e até o fim de semana as temperaturas vão seguir em elevação, com sensação de frio apenas durante as madrugadas.