São Paulo tem novo recorde de calor em 2012: 34,3ºC

Ítalo Reis, do estadão.com.br, atualizado às 17h18

SÃO PAULO - A capital paulista registrou nesta quinta-feira, 1, a maior temperatura do verão e bateu um novo recorde de calor para 2012, informou o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Segundo os meteorologistas, São Paulo registrou 34,3ºC pouco depois das 15h no termômetro oficial do Mirante de Santana, na zona norte. Esta também é a tarde mais quente da cidade desde outubro de 2008.

De acordo com o Inmet, as maiores temperaturas deste ano ocorreram na quarta-feira, 29, e em 7 de fevereiro, quando foram registradas máximas de 34ºC. Hoje, mais cedo, os termômetros já marcavam 33,9ºC.

O levantamento do Inmet aponta também que essa é a maior temperatura registrada em São Paulo desde a primavera de 2008, quando em outubro foi registrada a máxima de 34,5ºC. Para os meses de março, esta tarde foi a mais quente desde 2009.

Conforme os meteorologistas do instituto, a onda de calor foi originada por uma massa de ar quente e seco que está sobre a cidade, mas que deve perder força. Segundo a previsão, uma frente fria deve passar pelo litoral paulista e aumentar as chances de pancadas de chuva nos próximos dias.