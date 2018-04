São Paulo tem noite com pancadas de chuva isoladas

O texto foi atualizado às 18h47.

SÃO PAULO - A cidade de São Paulo tem céu parcialmente nublado e possibilidade de chuvas isoladas na noite desta sexta-feira, 20, segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

No período da tarde, houve registro de chuva moderada entre os bairros Casa Verde e Santana, na zona norte, entre o centro e a Vila Prudente, na zona leste, e pontos da zona oeste.

A cidade ainda tem quatro pontos de alagamento, todos transitáveis. Os pontos estão na pista expressa da Marginal do Tietê, com a Ponte Cruzeiro do Sul, sentido Ayrton Senna; Avenida Presidente Wilson, na altura do número 1.025, sentido centro; Rua Veneza, perto da Praça Doutor Clemente de Faria; Avenida Antonio Munhoz Bonilha, próximo da Avenida Nossa Senhora do Ó, sentido centro.

Por volta das 18 horas, o Aeroporto de Congonhas, na zona sul, indicava 21ºC e umidade relativa do ar por volta dos 88%. No Campo de Marte, na zona norte, os termômetros apontavam 22ºC e umidade de 83%.

A Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) permanece sobre o Estado, o que mantém o tempo instável na Grande São Paulo neste final de semana. O sol aparece entre nuvens no decorrer do dia e os termômetros devem variar entre mínimas 18ºC e máximas de 28ºC. As chuvas seguem ocorrendo na forma de pancadas concentradas no período das tardes. As pancadas de chuva elevam o risco para o surgimento de alagamentos e ocorrências de deslizamentos de terra devido ao solo encharcado em parte da Grande São Paulo.