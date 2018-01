São Paulo tem mínima de 6,3ºC no começo desta terça

SÃO PAULO - A temperatura mínima em São Paulo foi de 6,3ºC na madrugada desta terça-feira, 4, registrada por volta das 5h30 na região de São Mateus, na zona leste, conforme o monitoramento do Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura (CGE). A segunda temperatura mais baixa foi de 7,2ºC no bairro Capela do Socorro, na zona sul.

A média mínima durante a madrugada foi de 9,2ºC entre todas as estações do CGE na cidade - a segunda menor do ano, acima apenas dos 8,8ºC registrados em 11 de junho pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Nesta segunda-feira, 3, a média mais baixa foi de 10,3ºC em São Paulo.

Várias outras regiões também tiveram termômetros abaixo da casa dos 10º no começo da manhã, como Pirituba (7,6ºC), Itaquera (8,1ºC), Vila Formosa (8,2ºC), Freguesia do Ó (8,3ºC), Itaim Paulista (8,3º) e Perus (8,6ºC). No marco zero da capital, na Praça da Sé, a temperatura era de 10,1ºC.

Previsão para esta terça

O CGE afirma que não há expectativa de elevação significativa das temperaturas durante o dia. A máxima prevista é de 18ºC nesta terça em São Paulo. O mesmo cenário é previsto para a quarta-feira, 5.