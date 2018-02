São Paulo tem manhã e tarde mais frias de 2015

SÃO PAULO - A cidade de São Paulo registrou nesta quinta-feira, 30, a tarde mais fria de 2015 e manhã mais gelada desde setembro de 2014.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a temperatura mínima pela manhã foi de 14,7°C, na região do Mirante de Santana, na zona norte. Os termômetros haviam marcado a mesma temperatura no início do dia 8 de abril. À tarde, a máxima registrada foi de 18,7°C, número marcado pela última vez em 4 de setembro do ano passado.

Os meteorologistas da Climatempo já esperavam, desde segunda-feira, que a capital paulista batesse recorde de menor temperatura para o ano. Mas o ar começou mesmo a esfriar na tarde de quarta-feira, quando ventos de uma massa polar forte ingressaram no Estado.

Às 11 horas, na região do Campo de Marte, na zona norte, a temperatura era de 18°C mas, com o vento de 24 quilômetros por hora, a sensação térmica chegou a 13°C.

A combinação dos ventos frios e da falta do sol, com predomínio de céu nublado, vão manter o ar frio sobre a Grande São Paulo durante a madrugada. A sensação térmica pode ficar abaixo dos 10°C.

Feriado. Os paulistanos que terão de usar roupas mais quentes também nesta sexta-feira porque a previsão é que esfrie ainda mais. O sol deve reaparecer antes do fim da manhã e a tarde terá temperatura agradável, porém sem calor.