São Paulo tem mais de 100 semáforos apagados, afirma CET

SÃO PAULO - A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que mais de 100 semáforos da cidade de São Paulo estavam apagados, por volta das 9h30 desta quarta-feira, 8, em razão da falta de energia elétrica provocada pelo temporal que atingiu a capital nesta terça-feira. Outros 26 semáforos não funcionavam devido a falhas técnicas e 19 estavam em amarelo intermitente.

Entre 18h50 de ontem e 7h50 de hoje, 225 árvores caíram na Grande São Paulo. Ontem, uma pessoa morreu e outra ficou ferida, após uma árvore de grande porte cair sobre três veículos na esquina da Avenida Rio Branco com a Alameda Glete, na região central. Hoje, uma árvore caiu em cima de uma van escolar na Avenida Elísio Teixeira Leite, na altura do número 3602, na região da Freguesia do Ó, na zona norte. Não havia passageiros no automóvel no momento do acidente. Ninguém se feriu. As 9h30, a via permanecia interditada.

Entre as importantes avenidas em que esse tipo de problema persiste, estão: avenidas Professor Francisco Morato (zona oeste), Jabaquara (zona sul), Rudge (centro), Atlântica (zona sul), Professor Alfonso Bovero (zona oeste), Deputado Emílio Carlos (zona norte), Professor Ascendino Reis (zona sul), Morumbi (zona sul), Giovanni Gronchi (zona sul), Jabaquara (zona sul), Santo Amaro (zona sul), Rio Branco (centro), Vereador Abel Ferreira (zona leste), Cruzeiro do Sul (zona norte) e Brasil (zona sul).

Atualizada às 10h40