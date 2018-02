São Paulo tem madrugada com temperatura mais baixa do ano

SÃO PAULO - A madrugada desta quinta-feira, 28, foi a mais fria do ano na capital paulista, segundo medição do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A temperatura chegou aos 13,5ºC no Mirante de Santana, zona norte de São Paulo. A marca anterior tinha sido registrada na madrugada de ontem, o Inmet havia registrado a até então menor temperatura de 2011, com a marca de 14,8ºC.

A capital paulista também registrou a menor temperatura máxima do ano, quando os termômetros chegaram aos 20,7ºC, no período da tarde desta terça-feira, 26.

Tempo. As instabilidades sobre o Estado de São Paulo provocam chuva fraca e garoa em praticamente toda a capital paulista e região metropolitana nesta quinta-feira. O dia segue com tempo instável e chuva fraca intermitente sem potencial para a formação de alagamentos significativos. As temperaturas não sobem muito e dificilmente devem ultrapassar os 22ºC.

Na sexta-feira, as condições atmosféricas melhoram um pouco mais. O dia deve começar com poucas nuvens, temperatura em torno dos 15ºC e, com o predomínio de sol, os termômetros chegam aos 24ºC no período da tarde. No fim do dia, são esperadas apenas chuva fracas e garoa isolada em alguns bairros da cidade.

Já no sábado o tempo fica firme, com predomínio de sol. As temperaturas sobem um pouco mais, atingindo 27ºC. A umidade relativa caí e deve girar em torno dos 48%. As informações são do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).