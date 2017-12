São Paulo tem fim de semana mais frio do ano

SÃO PAULO - A cidade de São Paulo registrou o fim de semana mais frio do ano. Segundo a Climatempo, no sábado, 26, foi a tarde mais fria, com a máxima de 15,2°C, no Mirante de Santana, na zona norte da capital. No domingo, 27, a máxima não passou de 15,4°C. Mas o recorde de frio dos últimos 53 anos foi registrado no dia 24 de julho do ano passado, quando a mínima chegou a 5ºC e a máxima, 8,7ºC.

Para esta semana, como a massa de ar frio volta a perder força, a temperatura se eleva aos poucos, mas com madrugadas frias.