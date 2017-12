São Paulo tem feira de adoção de cães e gatos neste sábado

SÃO PAULO - Cães e gatos esperam ansiosos por um dono na feira de adoção do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de São Paulo neste sábado, 17. São 260 cachorros e 90 gatos vacinados, esterilizados e tratados contra vermes, pulgas e carrapatos, prontos para levar para casa. Os bichos têm ainda um microchip, que permite a localização dos animais em caso de perda.

Quem quiser adotar um companheiro de quatro patas deve levar guia para os cães e caixa de transporte para os gatos, além de documentos de CPF, RG e comprovante de residência. A taxa para adoção é de R$ 15,25 e o Registro Geral do Animal (RGA) é emitido na hora.

Para atrair o público para a feira, o CCZ organizou uma festa, a Sercãoneja, com direito a desfile de animais em estilo sertanejo, recreação para crianças e show com as duplas sertanejas David e Maciel e Di Biase e Gabriel. A entrada é gratuita.

A Sercãoneja acontece amanhã, das 10h às 16h, no CCZ, na Rua Santa Eulália, 86, em Santana, zona norte da capital, próximo ao Metrô Carandiru.

Mais informações sobre adoção na cidade de São Paulo estão no site do Programa de Proteção e Bem Estar de Cães e Gatos da Coordenação de Vigilância em Saúde (Covisa), no endereço www.prefeitura.sp.gov.br/probem. Nessa página é possível ainda conferir fotos dos peludos disponíveis para adoção. Os telefones do CCZ são (11) 3397-8900 e (11) 3397-2000.

Guarulhos. Haverá feira de adoção de animais neste final de semana também no CCZ de Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo. O evento será no domingo,18, das 9h às 15h, com 56 cães e 5 gatos disponíveis para adoção, castrados, vacinados, microchipados e medicados contra vermes.

Para levar um bichinho para casa basta ser maior de 18 anos, apresentar documento de identidade, CPF e comprovante de residência. O CCZ de Guarulhos fica na Rua Santa Cruz do Descalvado, nº 506, no Jardim Triunfo. Para facilitar o acesso à feira, será oferecido transporte gratuito, saindo do Bosque Maia , no Centro, às 9h, 11h e 14h. Os retornos serão às 10h30, 12h e 15h. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 2436-3666, das 8h às 17h.