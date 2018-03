São Paulo tem dois incêndios de grandes proporções nesta quarta-feira

SÃO PAULO - Ao menos dois incêndios ocoreram na madrugada ocorreram na madrugada e início da manhã desta quarta-feira, 27, em São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros não há registro de vítimas, e 23 viaturas foram disponibilizadas para atender as ocorrências.

Por volta da 1h30 da manhã o fogo começou em um galpão de uma loja de autopeças no bairro Tremembé, na zona norte da capital paulista. No início do atendimento 11 viatuas foram encaminhadas ao local, e por volta das 6h30 o número foi atualizado para 20 viaturas, e a ocorrência ainda estava em andamento. Os bombeiros informam que há muito isopor e borracha, ambos materiais inflamáveis no local.

Atualizando a ocorrência de fogo em galpão ( em materiais: isopor e borracha ) das 01h44 pela Rua Pascoal Gomes de Lima, 394 – Tremembé, 11 vtrs, sem vítima, ainda em andamento#193I. — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) 27 de dezembro de 2017

Segundo a CET, há bloqueio da faixa da direita na Rua Pascoal Gomes de Lima, na zona norte, perto da Rua Comendador Armando Pereira.

Na região de Grajaú, zona sul da região metropolitana, outro incêndio foi registrado, agora em uma loja de material reciclável. A ocorrência foi na avenida Paulo Guilguier Reimberg, altura do número 2200 .