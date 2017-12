São Paulo tem dia mais seco do ano nesta segunda

SÃO PAULO - A cidade de São Paulo teve nesta segunda-feira, 4, o dia mais seco do ano, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A medição feita às 15h na estação meteorológica no Mirante de Santana registrou o valor de 25%.

A mais baixa até então ocorreu em 30 de agosto, de 26%. Nesta segunda, a temperatura máxima foi de 28ºC e a mínima, de 13ºC.

Quando a umidade está abaixo de 30%, o município decreta estado deatenção. Se cair a menos de 20%, a cidade entra em estado de alerta. Abaixo de 12%, é emergência.

O tempo quente e seco aumenta a concentração de poluentes no ar, o que é prejudicial à saúde das pessoas, além de facilitar a propagação das queimadas.

Não há previsão de chuva para esta semana.