São Paulo tem dia mais quente desde fevereiro

SÃO PAULO - São Paulo registrou nesta segunda-feira, 11, a temperatura mais elevada desde o mês de fevereiro, de acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Com 31,9ºC às 15h, a temperatura superou os 31,1ºC do dia 30 de agosto, o mais quente do inverno.

A temperatura de hoje também foi a mais elevada desde 23 de fevereiro deste ano, quando os termômetros marcaram 33,2ºC. A umidade relativa do ar foi de 28% na estação meteorológica no Mirante de Santana.

Em todo o Estado de São Paulo, a temperatura mais alta, de 37,2ºC, foi observada em Jales, a 300 quilômetros de São Paulo.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), o tempo deve continuar seco e ensolarado nos próximos dias devido a um bloqueio atmosférico na região Sudeste do País. A amplitude térmica deve continuar grande nos próximos dias.