São Paulo tem dia mais frio do ano nesta quinta

A cidade de São Paulo teve o dia mais frio do ano nesta quinta-feira, 14. A estação meteorológica Mirante de Santana, que serve como parâmetro para o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), registrou mínima de 9 graus. A máxima também foi recorde: 12,6 graus. Segundo o instituto, a entrada de ar polar causou a queda do temperatura.

Os recordes anteriores eram de mínima e máxima de 9,3 graus, em 7 de agosto, e 15,2 graus, em 26 de julho. Na quarta-feira, uma frente fria provocou chuva de fraca a moderada em áreas do interior do Estado, no litoral e na Região Metropolitana.

No Rio Grande do Sul, situação semelhante. Com geada no Estado, os gaúchos de São José dos Ausentes, próximo à divisa com Santa Catarina, enfrentaram a menor temperatura de 2014: - 7,4º C.

Houve ainda outras cidades do Estado que registraram temperatura negativa, como Fontoura Xavier (-6,7ºC), Soledade (-5,4ºC), Bom Jesus (-5ºC), Vacaria (-4,7°C), Cambará do Sul e Canela (ambas - 4,2ºC).