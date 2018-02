São Paulo tem dia mais frio do ano

SÃO PAULO - A cidade de São Paulo registrou nesta quinta-feira, 28, as temperaturas máxima e mínima mais baixas do ano. Durante a manhã, os termômetros marcaram 13,5ºC, segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Durante a tarde, a temperatura atingiu apenas 19,6ºC, superando a marca de ontem, 20,7ºC.

No final da tarde, a capital também registrava chuvas em diversos bairros. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a precipitação era moderada em boa parte das zonas norte, sul, oeste e região central. Na zona leste, a chuva era fraca. O mau tempo colabora para complicar o trânsito na cidade, que por volta das 17h50 já registrava 105 km de congestionamento, segundo a Companhia de Engenharia e Tráfego (CET).

Para os meteorologistas do CGE, não há potencial para que as chuvas se intensifiquem, mas elas devem persistir no decorrer da noite, com alguns pontos moderados. As temperaturas seguem em declínio e durante a madrugada os termômetros podem alcançar os 14ºC.

A expectativa é que nesta sexta-feira, 29, as condições atmosféricas melhorem. Os termômetros podem chegar aos 24ºC no período da tarde. No sábado, o tempo fica mais firme, com predomínio de sol entre poucas nuvens. As temperaturas se elevam e devem atingir os 27ºC. As simulações indicam a passagem rápida de uma nova frente fria de fraca intensidade por São Paulo no domingo, dia 1º.