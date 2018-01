São Paulo tem dia de céu encoberto e chuva fraca

A manhã desta quinta-feira, 24, começou com céu encoberto e com chuviscos em pontos isolados da capital paulista. O tempo não deve mudar muito e continuar com nuvens e chuvas fracas ao longo do dia.

Os ventos frios que sopram do sul deixam a sensação de frio e com chuviscos em pontos da cidade durante esta quinta. A máxima deve alcançar a marca dos 18ºC no período da tarde.

Segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), o sol volta a aparecer entre poucas nuvens na sexta, o que favorece a elevação das temperaturas, que devem chegar a 21ºC.