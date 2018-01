São Paulo tem congestionamento bem abaixo da média

O trânsito estava tranquilo por volta das 8 horas da manhã desta terça-feira, 3, segundo dia após a volta às aulas em São Paulo. De acordo com medição da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a cidade registrava 36 quilômetros de pontos congestionados às 8 horas, índice abaixo da média, segundo a CET. Veja também: Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Os traços em vermelho representam trechos congestionados nesta manhã. Fonte: CET No período, a CET registrou apenas um acidente, entre duas motos, na Avenida dos Bandeirantes, junto à Alameda dos Tupiniquins, na pista sentido Marginal do Pinheiros. Paraisópolis A situação estava tranquila na região de Paraisópolis, na zona sul da capital paulista, depois de uma noite de conflitos entre moradores e policiais militares. Segundo a CET, não havia nenhum via interditada e o trânsito fluía normalmente pelas ruas. Piores trechos congestionados - Corredor Norte-sul, sentido Aeroporto, entre Viaduto Santa Generosa e Avenida dos Bandeirantes, com 5.420 metros; - Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, pista expressa entre Pontes Cidade Universitária e Jaguaré, com 2.780 metros; Situação dos principais corredores Zona Sul - Avenida dos Bandeirantes: sentido Marginal, entre Viadutos Jabaquara e Aliomar Baleeiro - Marginal Pinheiros: sentido Interlagos, pista expressa entre Pontes Cidade Universitária e Jaguaré Zona Oeste - Avenida Rebouças: - Ligação Leste-Oeste: sentido Lapa, entre Avenidas Vinte e Três de Maio e Alcantara Machado - Avenida Francisco Morato: sentido Centro, entre Avenida Jorge João Saad e Rua Manuel Jacinto Zona Norte - Marginal Tietê: sentido Castelo Branco, pista expressa entre Ponte Jânio Quadros e Hospital Vila Maria - Corredor norte-sul: sentido Aeroporto, entre Viaduto Santa Generosa e Avenida dos Bandeirantes Zona Leste - Radial Leste: sentido Centro, pista expressa entre Rua Wandenkolk e Viaduto Bresser - Avenida Aricanduva: sentido Marginal, entre Radial Leste-oeste e Avenida Julio Colaço Centro - Avenida do Estado: sentido Santana, entre Avenida Mercúrio e Rua Vinte e Cinco de Março