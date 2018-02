São Paulo tem clima frio e possibilidade de chuva nesta terça

SÃO PAULO - Após clima quente e estável nos últimos dias, São Paulo deve ter temperaturas amenas, chuvas leves e muita nebulosidade na terça-feira, 6, segundo o Climatempo. Não há alerta de alagamentos.

A meteorologista Fabiana Weykamp, do Climatempo, explica que o sol deve aparecer entre muitas nuvens e que as chuvas devem ser rápidas e isoladas. "Não há alertas de temporal, mas podemos ter chuvas de intensidade fraca ou moderada a qualquer hora", diz.

Os termômetros devem variar de 18ºC a 24ºC. As maiores temperaturas devem ocorrer de tarde. Segundo Weykamp, o clima mais ameno é explicado pela presença de um sistem ade alta pressão no mar associado a uma massa de ar polar. "O vento desse sistema traz um ar mais fresco para cá", diz.

Próximos dias. Para quem está interessado em curtir o Carnaval na capital paulista, é bom preparar os guarda-chuvas. As temperaturas devem subir e os dias devem ser ensolarados com pancadas de chuva e raios no final da tarde.