São Paulo tem chuva recorde em julho, mas ar ainda está ruim

A Região Metropolitana de São Paulo não registrava um mês de julho tão chuvoso como este há 66 anos. Desde 1943, quando teve início a medição do índice de chuva, não caía tanta água em São Paulo. De acordo com o meteorologista Marcelo Pinheiro, da Climatempo, até a segunda-feira, 27, já havia chovido 163 milímetros, registrados na estação do Mirante de Santana do dia 1º de julho até as 9 horas de segunda. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Há uma enorme massa de ar polar estacionada numa ampla área da Região Sudeste, mas pegando também o Paraná e Mato Grosso do Sul. Esse sistema forma um bloqueio muito forte, provocando toda essa precipitação de água nunca vista antes.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Neste julho, os paulistanos já enfrentaram cinco frentes frias, que realmente mudaram o tempo na cidade. As frentes registradas entre os dias 10 e 13, e no intervalo de 23 a 26, provocaram a chuvarada acima do normal para o período. E, de acordo com Pinheiro, há previsão de mais chuva até o final do mês. "Na quinta, está prevista a chegada de uma nova frente fria pelo litoral de São Paulo, o que vai provocar mais chuva", afirma o meteorologista. O recorde de chuva na capital em julho havia sido registrado em 1976, com 153 milímetros.

O coordenador do Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura (Cepagri) da Unicamp, Hilton Silveira, afirmou que a chuva recorde em julho tem prejudicado a colheita de culturas como o café, a cana e a laranja. "Nessa época, quem produz esse tipo de cultura já está fazendo colheita com o terreno seco. Com essas chuvas em um mês seco como julho, existe uma dificuldade muito grande no manuseio das máquinas no campo, principalmente tratores que ficam atolados. Para a agricultura em geral, a chuva atípica não é benéfica", afirmou o professor. "Por outro lado, pudemos observar índices médios de umidade acima dos 40% em quase todo o Estado, numa época em que esse índice sempre está menor."

Tanta chuva, porém, deixa os reservatórios de água que abastecem a Grande São Paulo numa situação melhor. O sistema Alto Cotia atingiu103,2% de sua capacidade de armazenamento. O sistema Rio Claro estava ontem com 91,4%, a Billings, com 87,1%, Guarapiranga, com 84,3%, e Cantareira, 83,9%. Somente o Alto Tietê preocupa, com 49,1%.

Poluição

Mesmo com condições favoráveis para dispersão de poluentes, a capital manteve qualidade do ar regular, segundo medições da Cetesb. Na tarde de segunda, foram registrados índices regulares nas regiões do Parque D. Pedro II, Ibirapuera, Congonhas,Cerqueira César e em São Caetano do Sul.