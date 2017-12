São Paulo tem chuva de granizo e alagamentos

Atualizado às 19h20

Por causa do temporal, o aeroporto fechou a pista para pousos e decolagens às 16h55 mas reabriu logo em seguida, às 17h08. O Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, ficou com restrição de pouso entre as 17h40 e as 18h20.

A Linha 12-Safira da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) foi paralisada pouco depois das 18 horas após uma placa de metal, que servia de proteção entre os trens e os passageiros, desabar na via férrea entre as estações Brás e Comendador Ermelino. Equipes de manutenção da empresa foram deslocadas para tirar a placa da via. O sistema Paese foi acionado.

A chuva é causada pelo forte calor e concentração de umidade no ar. Há potencial para rajadas de vento, descargas elétricas e formação de alagamentos.

