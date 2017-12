São Paulo tem bloqueios e rodízio estendido nesta sexta

SÃO PAULO - Como tem ocorrido em outras partidas, o horário de rodízio de veículos será estendido na cidade de São Paulo das 7h às 20h desta sexta-feira, 4, para o jogo entre Brasil e Colômbia, que ocorrerá às 17h, em Fortaleza (CE). Desta vez, automóveis de placas de final 9 e 0 ficam impedidos de circular no centro expandido da capital. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) estima uma redução de 20% do trânsito com a medida.

Para melhorar o tráfego do transporte coletivo, faixas exclusivas de ônibus à direita terão o horário de funcionamento estendido das 6h às 20h, com estacionamento proibido nessas vias. A CET recomenda que as pessoas façam uso de ônibus, trens e metrôs.

A Prefeitura ainda sugeriu a saída escalonada dos trabalhadores. A solução ajuda a minimizar o trânsito desde o jogo da seleção brasileira contra Camarões, no dia 23. Na ocasião, o pico de trânsito foi às 14h, com 88 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET. Na partida contra o México, no dia 17, São Paulo registrou 302 quilômetros de lentidão a uma hora do jogo, o que motivou a criação de alternativas para o paulistano. A média para o horário varia entre 25 e 51 quilômetros.

Para atender à demanda maior, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) reduzirá o intervalo em todas as linhas das 13h às 16h30. O funcionamento deverá ser semelhante ao do horário de pico da tarde em dias normais. Segundo a CPTM, alguns trens serão colocados em pontos estratégicos para serem acionados, caso haja necessidade de aumentar a operação. A partir das 16h30, no entanto, a circulação dos trens obedecerá programação de intervalos dos horários de menor movimento - quando já se espera uma redução no fluxo de passageiros.

As agências bancárias funcionam das 8h30 às 12h30, informou a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban). O serviço público municipal entra em recesso a partir das 12h. Já os shoppings funcionarão em horário normal, com fechamento uma hora antes e reabertura uma hora após o jogo.

Bloqueios. A circulação de automóveis fica limitada em alguns pontos do centro para a realização da Fan Fest. Haverá bloqueio nas Ruas Coronel Xavier de Toledo, ao lado da Avenida São Luís, e 7 de Abril, além da Ladeira da Esplanada e do Viaduto do Chá, das 12h às 21h. Carros poderão deixar de circular também na Rua Líbero Badaró, caso a população ocupe a via.

A restrição aos veículos privados também se estende à Vila Madalena, zona oeste da cidade, que tem concentrado um grande número de turistas em dias de jogos. Os bloqueios começam às 10h, na região do “quadrilátero”, que passa por dez cruzamentos no bairro, entre as Ruas Wisard, Girassol, Aspicuelta, Simão Alvares, Ministro Costa e Silva, Mourato Coelho, Inácio Pereira da Rocha, Fidalga, Morás, Fradique Coutinho, Purpurina e Cardeal Arcoverde. Não há previsão para o fim desses bloqueios.