São Paulo tem a tarde mais quente desde o final de abril

SÃO PAULO - A cidade de São Paulo registrou a tarde mais quente desde o final de abril nesta quarta-feira, 20. Os termômetros no Mirante de Santana marcaram 28,6ºC, valor mais alto desde o dia 23 de abril, quando foram registrados 30ºC.

A umidade relativa do ar chegou a 36% durante a tarde, mas por volta das 17 horas estava em cerca de 45%. Segundo o Inmet, a previsão para esta quinta-feira, 21, é de pancadas de chuva no final do dia, com máxima de 36ºC e mínima de 17ºC na capital paulista.