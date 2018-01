São Paulo tem a madrugada mais quente do ano

A capital paulista registrou a madrugada mais quente do ano nesta terça-feira, 3, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Foram registrados no Mirante de Santana, na zona norte da cidade, 24,1ºC. O recorde anterior foi registrado no dia 13 de janeiro, quando a temperatura chegou aos 23,2ºC. Veja também: Forte calor faz Secretaria da Educação recomendar aulas leves Risco de enfarte sobe 11% no calor e outras doenças aumentam Capital pode ter chuva, mas dia será muito quente Confira a previsão para o País e da sua cidade São Paulo havia registrado, no último domingo, 1, o dia mais quente do ano e o mais quente para o mês de março desde 1943, quando o Inmet começou as medições na capital. O termômetro de Santana marcou 34,1ºC. A temperatura mais alta da história da cidade ocorreu no dia 20 de fevereiro de 1999, quando foram registrados 37ºC, de acordo com o Inmet. Na tarde de segunda-feira, 2, as temperaturas continuaram altas e o Inmet registrou 33,6ºC. EM alguns locais da cidade, como Vila Prudente, na zona leste, as temperaturas chegaram aos 34,5ºC, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), mas o número não é considerado oficial.