São Paulo tem 70 km de congestionamento nesta tarde

O trânsito estava carregado nas principais vias da capital paulista na tarde desta quinta-feira, 4. Às 14 horas, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrava 70 quilômetros de congestionamento em toda a cidade. O índice representa 8,4% dos 835 quilômetros monitorados. Veja também: Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua De acordo com a CET, no mesmo horário, o pior trecho estava na pista expressada Marginal do Tietê, sentido Lapa-Penha, onde o engarrafamento era de 6,8 quilômetros, desde a Rodovia dos Bandeirantes até a Ponte da Casa Verde. Na Radial Leste, sentido centro, havia retenção em 4,3 quilômetros, desde o Viaduto Pires do Rio até a Rua Wandenkolk. Já na pista local da Marginal do Tietê, sentido Lapa-Penha, o tráfego era complicado em 4,2 quilômetros, desde a Rodovia dos Bandeirantes até a Ponte Júlio de Mesquita Neto.