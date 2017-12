São Paulo tem 34 praias impróprias para banho

Boletim divulgado pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb) aponta que, das 136 praias monitoras pela companhia nos litorais sul e norte do Estado e na Baixada Santista, 34 estão impróprias para o banho neste sábado. Em Santos, a balneabilidade está ruim em todas as sete. As 34 praias com problemas de balneabilidade são: LITORAL SUL Ilha Comprida(1): praia do Centro Peruíbe(3): praias da Avenida São João, Parque Turístico e Balneário São João Batista BAIXADA SANTISTA Itanhaém(05): Centro, Jardim Cibratel, Balneário Gaivota, Estância Balneária e Jardim São Fernando Mongaguá (02): Santa Eugênia e Agenor de Campos São Vicente(02): Milionários, Gonzaguinha e Itararé Praia Grande(02): Canto do Forte e Flórida Guarujá(01): Perequê Santos(07): todas elas LITORAL NORTE São Sebastião(04): Boracéia, Arrastão, Pontal da Cruz e Deserta Ilha Bela(06): Armação, Siriúba, Itaguaçu, Pinto, Viana e Perequê Caraguatatuba(01): Prainha Ubatuba(05): Itaguá(as duas), Rio Itamambuca, Toninhas e Perequê-Mirim