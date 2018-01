São Paulo tem 2ª tarde mais fria do ano

Os termômetros na capital paulista marcaram, na tarde desta quinta-feira, 11, a segunda menor temperatura máxima do ano, segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). De acordo com o Inmet, foram registrados 14,8ºC no Mirante de Santana, na zona norte da capital.

A tarde mais fria do ano ocorreu em 21 de junho, quando os termômetros marcaram 14,3ºC.

A manhã também foi gelada nesta quinta-feira na capital. Segundo a Climatempo, a mínima foi de 8,7ºC, a temperatura mais baixa desde o dia 18 de julho.

Previsão. Ainda de acordo com a Climatempo, os paulistanos devem esperar mais frio para esta sexta. Na capital paulista e em outras regiões do Estado, as mínimas devem ficar perto dos 10ºC.