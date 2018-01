São Paulo tem 2ª madrugada mais fria do ano; semana pode ter mínima de 7° C

SÃO PAULO - A cidade de São Paulo registrou a segunda madrugada mais fria do ano, com uma mínima de 10,6 ºC, às 6 horas da manhã desta segunda-feira, 3, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os dados foram coletados na estação automática do Inmet no Mirante de Santana, na zona norte da capital paulista. O recorde anterior era de 8,8 ºC, referentes ao dia 11 de junho.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), o frio foi ainda maior em algumas regiões da cidade, chegando a 7,94º C em São Mateus, na zona leste, e a 8ºC em Capela do Socorro, na zona sul. Além deles, tiveram temperaturas abaixo dos 10º C, os bairros de Itaquera, Itaim Paulista e Vila Prudente, na zona leste, Vila Formosa, Parelheiros e Jabaquara, na zona sul, e Vila Maria, na zona norte.

Para esta segunda-feira, a previsão do Inmet é de temperatura máxima de 19ºC, com tempo nublado e eventuais chuviscos durante todo o dia, além de ventania moderada. Até sexta-feira, 14, a mínima deve variar entre 7º C e 9º C e, as máximas, entre 19º C e 22º C, também de acordo com instituto. Não há previsão de chuva para a semana, embora o tempo deva permanecer nublado nos próximos quatro dias.