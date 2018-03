São Paulo tem 17 pontos de alagamento O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura, colocou na tarde deste domingo, 2, em estado de atenção as zonas Leste, Norte, Sudeste, centro e a Marginal do Tietê, em São Paulo, mas, já no começo da noite, decidiu retirar o sinal de alerta. Com a diminuição das chuvas que atingiam de forma generalizada toda a capital, o nível dos rios se manteve estável, mas ainda existem vários pontos de alagamento. Novas áreas de chuva moderada se dirigem do interior do Estado para a capital nas próximas horas e persistem ao longo da tarde e noite.