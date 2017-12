São Paulo tem 14 blocos no pós-carnaval; veja programação

SÃO PAULO - O carnaval ainda não acabou em São Paulo, ao menos nas ruas. De acordo com a Prefeitura, ao menos 14 grupos vão celebrar o fim dos festejos no sábado e no domingo.

Mais da metade desses blocos sairá na zona oeste da capital, que concentrou grande parte dos grupos carnavalescos em 2014. Segundo o secretário municipal de Cultura, Juca Chaves, por causa do grande crescimento dos blocos, a Prefeitura quer fechar a programação de 2015 até outubro deste ano.

Ainda segundo o secretário, cerca de 1 milhão de foliões saíram às ruas em mais de 200 blocos durante o feriado.

Confira a programação do pós-carnaval:

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sábado, 8

CENTRO

Com Saia Rodada

Praça da Liberdade, Rua Galvão Bueno, Rua Fagundes e Rua Taguá

Das 16 às 22 horas

Cordão do Jamelão

Rua Rui Barbosa, 716, Av. Brigadeiro Luís Antônio, Rua Humaitá, Rua Martiniano de Carvalho, Rua Monsenhor Passalacqua, Rua Arthur Prado, Rua Pedroso e Rua Rui Barbosa

Das 15 horas às 18h30

ZONA OESTE

Bloco da Banda Carnavalesca Macaco Cansado

Concentração no Beco do Batman, na Rua Harmonia, 90. Rua Luis Murat, Rua Girassol, Rua Faisão e Rua Harmonia

Concentração às 14 horas. Das 16 às 20 horas.

Tem Mas Acabou

Concentração na Rua Original, 89, na frente ao Bar do Sacha. Rua Filinto de Almeida, Rua Costa Lobo, Rua Jericó e Rua Original

Das 16 às 23 horas

Bloco do Água Preta

Praça Rio dos Campos, Travessa Roque Adoglio, Viela Estevam Garcia, Rua Dr. Francisco Figueiredo Barreto, Praça Daniel Berciano Villasol, Rua José Tavares de Miranda, Praça Ilza Weltman Hutsler. O bloco faz o trajeto do Córrego do Água Preta, hoje canalizado

Das 15 às 19 horas

Kaya na Gandaia

Concentração na Rua Aspicuelta com a Rua Medeiros de Albuquerque. Rua Aspicuelta, Rua Harmonia, Rua Luiz Murat e Rua Padre João Gonçalves. Dispersão na Praça Aprendiz das Letras (Rua Belmiro Braga). Fundado em 2012 com a proposta de tocar os clássicos do Bob Marley em ritmo de samba-reggae

Concentração às 14 horas. Das 16h20 às 18h30

ZONA LESTE

ABC Na Boca do Povo

Avenida Cangaíba, do número 3.927 ao 2.850

Das 20 às 22 horas

ZONA SUL

Bloco do Rodopio

Concentração na Praça Cidade de Milão. Av. República do Líbano, Av. Hélio Pelegrino e Rua Chipre com a Av. Brigadeiro Faria Lima

Das 11 às 14 horas

Domingo, 9

CENTRO

Banda da Parada (bloco da organização da Parada Gay)

Largo do Arouche, Praça da República, Avenida São Luís, Rua Xavier de Toledo e Avenida Ipiranga

Das 17 às 20 horas

ZONA OESTE

Belo Gole Bloco Carnavalesco Futebol e Samba

Bairro da Lapa ou Vila Leopoldina (a definir)

Concentração às 11 horas. Das 13h30 ou 14 horas às 17 horas

Filhos da Xuxa na Ressaca

Rua Fidalga, Rua Wisard, Rua Fradique Coutinho e Rua Purpurina

Das 14 horas às 18h30

Tijolinho da Vila

Dá a volta na Praça Rafael Sapienza

Das 15 às 19 horas

Te Pego no Cantinho

Ainda sem local definido. Provavelmente a concentração será na Praça Elis Regina, passando pelo Beco da Amorin Lima e Rua Iquiririn

Concentração às 14 horas. Das 16 horas até 19 ou 22 horas

ZONA SUL

União dos Bairros

Da Praça João Paes Malho à Rua Canabarro (Praça do Samba)

Das 15 às 20 horas