São Paulo tem 100km de lentidão

A cidade registrava, às 9h27, 100 quilômetros de lentidão,o equivalente a 12% dos 835 quilômetros monitorados pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A Zona Sul apresentava 37 quilômetros de congestionamento. As pistas expressas da Marginal do Pinheiros, em ambos os sentidos, acumulavam os piores trechos de lentidão. Veja também: Como o trânsito parou São Paulo e os números da frota As medidas que ajudariam a aliviar o trânsito na capital Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Traços vermelhos representam os corredores com lentidão nesta manhã. Fonte: CET Piores pontos de lentidão - Marginal Pinheiros: cerca de 7 quilômetros de trânsito na pista expressa, no sentido Castelo/ Interlagos, da ponte Transamerica até 643m depois da ponte Engenheiro Ary Torres. - Avenida Washington Luis: 7.120m de lentidão no sentido bairro/ centro no trecho entre a João Julião da Costa Aguiar até a Carlos Queirós. - Corredor Vinte e Três de Maio, Ruben Berta e Moreira Guimarães: cerca de 7 quilômetros entre a Pedroso e João Julião da Costa Aguiar, no sentido Aeroporto/ Santana. - Radial Leste: o sentido bairro/ centro registrava cerca de 6 quilômetros de lentidão, entre a Pires do Rio e o metrô Vila Guilhermina.