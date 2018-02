São Paulo sai do estado de atenção por baixa temperatura

SÃO PAULO - A cidade de São Paulo saiu do estado de atenção por volta das 10 horas desta quinta-feira, 30, após a temperatura atingir 18ºC, segundo informou a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC). O estado de atenção foi decretado às 19h30 de quarta-feira, devido as baixas temperaturas. Agora, a cidade está em observação.

A Defesa Civil recebe a previsão meteorológica do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) e decreta os estados de criticidade de acordo com o índice da temperatura.

Nesta quinta-feira o dia começou com formação de nevoeiros e termômetros oscilando em torno dos 12ºC na Grande São Paulo. No decorrer do dia, o sol aparece entre nuvens e favorece a elevação das temperaturas com máximas que devem chegar aos 23ºC. No final da tarde, a nebulosidade aumenta com a aproximação de um sistema frontal, mas são poucas as condições de chuva na capital.

Segundo o CGE, áreas de instabilidade associadas com a propagação de uma frente fria pelo Sul do Brasil aumentam os índices de umidade e devem favorecer a ocorrência de chuvas isoladas no Estado nos próximos dias. As temperaturas variam entre mínimas de 13ºC e máximas em torno dos 24ºC. As chuvas ocorrem apenas de forma rápida e isolada na Grande São Paulo, concentradas entre o final das tardes e o início da noite.