São Paulo sai do estado de atenção para alagamentos

A cidade de São Paulo entrou às 15h46 em estado de atenção para alagamentos nas zonas leste, norte, oeste, central e na Marginal Tietê, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). A CGE encerrou o estado de atenção em todas as áreas às 17h20.

O meteorologista do Climatempo, Vitor Kratz, diz que a chuva amenizou o calor, já que veio acompanhada de uma frente fria. A máxima neste domingo é de 31°C - às 16h, os termomêtros marcavam em média 26°C na capital. "Mas na segunda-feira, apesar de não ter sol forte, o tempo continuará abafado", afirma Kratz.

Por conta do calor e da entrada da brisa marítima na segunda-feira, as nuvens aumentam no decorrer da tarde e acontecem pancadas isoladas de chuva típicas de verão. Os termômetros vão oscilar entre 21ºC e a 32ºC.