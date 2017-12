São Paulo sai do estado de atenção e previsão é de mais chuva

A capital paulista saiu do estado de atenção às 9h20 desta quinta-feira, 15, depois de um forte temporal que caiu na cidade no começo da manhã e provocou pontos de alagamento. Apesar da chuva ter dado uma trégua, a previsão é de mais chuva ao longo do dia, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura.

Ao todo foram registrados 14 pontos de alagamento, todos transitáveis. O CGE decretou estado de atenção às 7h55 em toda a cidade. Por causa da chuva desta quinta, a temperatura máxima não deve passar dos 25ºC.

Por volta das 9h20, a chuva forte estava sobre as cidades de Santa Isabel, Biritiba Mirim e Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Neste horário, uma nova frente fria estava entre o Paraná e o sul de São Paulo. Por causa desta nova frente fria, até o fim do dia ainda são previstas chuvas fortes que podem causar mais alagamentos na capital e na Grande São Paulo.

Na sexta-feira, 16, o dia amanhece encoberto e as chuvas retornam a partir da tarde e duram até a noite. A temperatura máxima fica em torno dos 23ºC.