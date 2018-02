São Paulo sai do estado de atenção

SÃO PAULO- São Paulo não tem mais nenhuma região em estado de atenção, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). As zonas norte, sul, leste, oeste e as Marginais do Tietê e do Pinheiros permaneceram com este status das 20h05 às 20h40.

As chuvas que atingiram São Paulo perderam força e se deslocam em direção ao sul e Baixada Santista. Segundo o CGE, a cidade está com o céu aberto, muitas nuvens e chuvas fracas, em ponto isolados, principalmente na zona sul e em parte da zona norte. Ainda pode chover entre a noite e a próxima madrugada sobre a grande São Paulo e capital.