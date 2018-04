São Paulo sai de estado de atenção por causa da chuva

SÃO PAULO - A cidade de São Paulo saiu do estado de atenção em razão das chuvas deste sábado, 7. Às 15h45, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), as zonas sul, oeste, sudeste, leste e a Marginal do Pinheiros registraram chuva com potencial suficiente para provocar alagamentos. Minutos depois, o aviso foi ampliado para a zona norte, o centro e a Marginal do Tietê.

Por volta das 17h, o CGE informou que as áreas de instabilidade perderam força. Durante as chuvas houve registro de alagamento na Marginal do Tietê, perto da Ponte Jânio Quadros, no sentido Rodovia Ayrton Senna, mas não ficou intransitável.

As pancadas de chuva foram acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento. Em Guarulhos, a temperatura chegou a cair 9ºC e houve queda de granizo, registrada também em bairros Mooca e Penha, zona leste, e Tucuruvi, zona norte. O calor também provocou pancadas de chuva com até forte intensidade e com potencial para queda de granizo nos municípios de Itapecerica da Serra, Embu-Guaçu e São Lourenço da Serra.

Atualizado às 17h32