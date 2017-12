São Paulo registra trânsito lento nesta véspera de feriado

SÃO PAULO - A cidade de São Paulo tem trânsito lento no final da manhã desta sexta-feira, 8, véspera de feriado de 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. A capital registrava 75 km de lentidão as 10h30, sendo os piores pontos nas marginais. A Marginal do Tietê tinha 6,3 km de congestionamento, na pista expressa, sentido Rodovia Castelo Branco, da Avenida Otto Baumgart até a Ponte Júlio de Mesquita Neto. Na Marginal do Pinheiros, o motorista enfrentava 5,6 km de engarrafamento, na pista expressa, sentido Interlagos, da Castelo Branco até a Ponte Cidade Universitária.

No mesmo horário, o tráfego estava lento na Rodovia Ayrton Senna entre os kms 13 e 19, na região entre São Paulo e Guarulhos, no sentido Interior, e do km 22 ao 19, em Guarulhos, sentido São Paulo, por causa do excesso de veículos. Nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, o trânsito é normal, em ambos os sentidos.

A concessionária Ecovias, responsável pelo Sistema Anchieta-Imigrantes, informou que a Via Anchieta tinha morosidade na chegada à capital paulista, do km 13 ao 10. As demais rodovias do Sistema têm tráfego bom. Na última hora, a concessionária registrou 2.333 veículos seguindo em direção ao litoral e 2.123 na direção contrária. O SAI opera em esquema normal, 5X5. A descida da serra é feita pela pista sul da Anchieta e sul da Imigrantes. A subida pode ser feita pela pista norte da Imigrantes e norte da via Anchieta.

A Rodovia Presidente Dutra também apresentava lentidão, sentido capital, do km 230 ao 231, na pista marginal, e, no sentido Rio, do km 218 ao 221, na pista marginal, em Guarulhos. Já a Rodovia Castelo Branco tinha tráfego carregado em Osasco, sentido São Paulo, do km 16 ao 13.

Já a Rodovia Régis Bittencourt tinha pistas livres nos dois sentidos. A via só registrou problemas na parte da manhã devido a um acidente no km 274, em Taboão da Serra, sentido capital. Um caro bateu em um poste deixando uma pessoa ferida, por volta das 5 horas. Parte da via ficou bloqueada até as 7 horas. O trânsito foi normalizado uma hora depois.