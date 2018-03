São Paulo registra trânsito acima da média nesta sexta

SÃO PAULO - Por causa das chuvas na tarde desta sexta-feira, 18, São Paulo registrou lentidão acima da média. Por volta das 19h30, a cidade ainda apresentava 175 quilômetros de vias congestionadas segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Durante as chuvas, a cidade chegou a registrar 190 quilômetros de congestionamento. As principais avenidas da cidade apresentaram problemas no tráfego.

Veja também:

Acompanhe a situação do trânsito em SP

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os trechos mais complicados eram a Marginal Tietê, no sentido Ayrton Senna, com lentidão da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte do Tatuapé. A Marginal Pinheiros, no sentido Castelo Branco, ficou congestionada por quase 9 km até a Ponte Eusébio Matoso. A Avenida dos Bandeirantes, no sentido Imigrantes e a Radial Leste, no sentido bairro, também não eram boas opções para os motoristas até as 19h30. A Avenida Paulista ficou totalmente congestionada nos dois sentidos.

Alagamentos. Por volta das 19h30, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a cidade registrava cinco pontos de alagamento, todos transitáveis:

- Marginal Tietê tem um ponto de alagamento transitável no sentido Castelo Branco, na altura da Rua da Despedida;

- Rua da Cantareira, no centro, está alagada na altura da Rua Mercúrio;

- Avenida Eusébio Matoso, no sentido bairro, o alagamento é na altura na Praça Jorge de Lima.;

- Avenida Santo Amaro, também no sentido bairro, o alagamento é na altura da Avenida Jornalista Roberto Marinho;

- Avenida Roque Petroni Júnior tem um ponto de alagamento no sentido Marginal, na altura da Rua Cancioneiro Popular.