São Paulo registra temperatura mais baixa do ano

SÃO PAULO - O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) registrou, às 6h45, no Mirante de Santana, a temperatura de 9,6ºC, igual à medição mais baixa registrada neste ano na cidade de São Paulo, no dia 29 de maio. Os termômetros registraram -0,3ºC em Campos do Jordão, na madrugada de hoje.

Apesar do frio, a temperatura deve subir nesta segunda-feira, 6. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), no decorrer da tarde de hoje, o sol aparece, e as temperaturas devem ficar em torno dos 20°C na capital paulista. Na terça-feira, uma frente fria que passará pelo Estado de São Paulo traz o risco de nebulosidade e chuvas no fim do dia, segundo o Instituto Climatempo.

Na quarta-feira a temperatura deve voltar a cair no Estado, e o frio deve se repetir no próximo final de semana.