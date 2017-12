São Paulo registra temperatura mais baixa de 2017 nesta sexta

SÃO PAULO - Com a média de 12ºC por volta das 6 horas da manhã, a capital paulista teve a temperatura mais baixa do ano, nesta sexta-feira, 2. Até então, o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura registrava a mínima no dia 19 de abril, com média de 14,3ºC entre as estações instaladas na cidade. Já o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) havia medido 13,4ºC na capital nos dias 29 de abril e 23 de maio.

Nesta sexta, o CGE registrou 12ºC e o Inmet marcou 12,3º, confirmando a mínima de 2017 na capital. Outras cidades paulistas tiveram temperaturas ainda menores, como Itapeva (7,7ºC), Sorocaba (7,8ºC), São Carlos (7,9ºC) e Campos do Jordão (8,2ºC), na medição do Inmet.

A sensação térmica provocada pelo vento é ainda mais baixa, abaixo da casa dos 10ºC na maioria dos bairros, segundo o CGE. O dia começou mais frio nas regiões da Capela do Socorro e Parelheiros, na zona sul, com 11ºC.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A previsão para o dia é de temperatura máxima de 19ºC, sem chuvas em São Paulo. Uma frente fria que passa pela região pode fazer os termômetros caírem ainda mais durante o final de semana.