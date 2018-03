São Paulo registra temperatura mais alta do verão

SÃO PAULO - A capital paulista registrou na tarde desta quinta-feira, 27, a temperatura mais alta do verão. Segundo o Instituto de Meteorologia (Inmet), às 15h30, o Mirante de Santana, na zona norte da capital, registrou 32,5ºC.

A temperatura mais alta da estação era do dia 21 de dezembro, primeiro dia de verão, quando os termômetros registraram 32,4ºC no Mirante de Santana. Em Guarulhos, na Grande São Paulo, o Inmet informa que a temperatura chegou a 34ºC nesta tarde.

No início da noite desta quinta-feira, a capital continua com tempo abafado. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências(CGE), as altas temperaturas proporcionaram a formação de áreas de instabilidade na região do grande ABC, onde chove forte.