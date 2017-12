São Paulo registra recorde de trânsito no ano para o período da manhã

SÃO PAULO - A Companhia de Engenharia do Tráfego (CET) registrou novo recorde de trânsito no ano na capital paulista para a manhã nesta quinta-feira, 22. Às 9h30, as vias monitoradas pela CET apontavam 168 quilômetros de lentidão. No horário, o normal é que o congestionamento esteja entre 74 e 102 quilômetros.

A pista expressa da Marginal do Tietê, no sentido da Rodovia Castelo Branco, ficou congestionada em seus 23 quilômetros de extensão, desde a Ponte Imigrante Nordestino. Já na pista local, havia 9,4 quilômetros travados, desde a Ponte do Limão.

Outro ponto carregado foi a Marginal do Pinheiros, com nove quilômetros de retenção na pista expressa, no sentido da Rodovia Castelo Branco.

Os últimos dois maiores picos de lentidão durante a manhã em 2014 ocorreram nos dias 25 de abril (142 quilômetros às 8h30) e 17 de fevereiro (137 quilômetros às 9h). Já durante o dia todo, o maior trânsito da capital no ano ocorreu última terça-feira, 20, num total de 261 quilômetros.